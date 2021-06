A Baku si apre con Galles-Svizzera

A Baku va in scena il primo incontro tra Galles e Svizzera tra Mondiali ed Europei. In tutte le competizioni, comprese le amichevoli, la Svizzera ha vinto cinque delle sette sfide, ma l’ultimo incontro nell’ottobre 2011 si è concluso con una vittoria del Galles (2-0 al Liberty Stadium di Swansea, qualificazioni agli Europei).

Euro 2020 sarà il terzo grande torneo del Galles dopo la Coppa del Mondo 1958 ed Euro 2016; ha raggiunto almeno i quarti di finale in entrambe le precedenti occasioni (quarti di finale ai Mondiali 1958, semifinale a Euro 2016).

La Svizzera partecipa per la quinta volta agli Europei. Ha raggiunto la fase a eliminazione diretta solo una volta in precedenza, nel 2016, quando è stata eliminata dalla Polonia ai rigori negli ottavi. La Svizzera è imbattuta nelle ultime cinque partite agli Europei (due vittorie e tre pareggi); aveva perso sei delle prime otto partite nella competizione.

La compagine rossocrociata ha segnato più di un gol in una sola delle 13 partite degli Europei, una vittoria per 2-0 in casa contro il Portogallo nella fase a gironi del 2008.

Gareth Bale ha segnato in ciascuna delle sue due precedenti presenze contro la Svizzera (due gol in due partite).

